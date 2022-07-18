Kadınlar hem üretiyor hem sosyalleşiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Tarsus Ötüken Vadi Parkı Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde dikiş eğitimi alan kadınlar, güzel işler ortaya çıkartıyor. Modern dikiş makinalarının bulunduğu ve uzman eğitmenlerin verdiği kurslarda kısa zaman içerisinde el becerilerini arttıran kadınlar hem sosyalleşme imkanı buluyor, hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Ötüken Vadi Park'ta yer alan atölyeyi ziyaret ederek buradaki kadınlarla sohbet eden Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kadınların bin bir emekle ortaya çıkarttıkları giysi ve ev mefruşat ürünleri hakkında kendilerinden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, kursiyerlerin diktiği elbise ve diğer ev eşyalarını yakından inceleyen Meral Seçer, aldıkları eğitimle kısa zamanda muhteşem eserler ortaya çıkartan tüm kadınları tebrik etti.

“Evimiz Atölye Projesi'nin bir kısmını burada gerçekleştirmeyi planlıyoruz”

Kadınlara yönelik proje çalışmalarının süreceğini kaydeden Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Ötüken Vadi Parkı Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde kadınlarımız, dikiş atölyesinde eğitim alıyorlar. Yaptığımız sohbetlerde burada sadece maddi olarak değil, manevi olarak da çok mutlu olduklarını ve birlikte zaman geçirerek sosyalleştiklerini söylüyorlar. Biz de Mersinden Kadın Kooperatifi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayat bulan ‘Evimiz Atölye projesinin bir kısmını burada gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Burada hep birlikte mutlu olmayı öğrendik”

Dikiş atölyesinde eğitim alan kursiyerlerden Hülya Cavunt ise 2 yıldır bu projede yer aldığını belirterek, "Pike yapmayı, nevresim yapmayı öğrendik. Ondan daha çok, burada hep birlikte mutlu olmayı öğrendik. Zamanımızı dolu dolu, pozitif bir şekilde, mutlu bir şekilde geçiriyoruz. Sonrasında üretmeye başladık ve ürettiklerimizi satabiliyoruz da. Bunun yanında dikişe de başladık. Kendimize ve çocuklarımıza kıyafetler dikmeye başladık. Bazı arkadaşlarımız diktikleri kıyafetleri satabiliyorlar. Yani maddi-manevi biz burada çok mutlu oluyoruz. Diğer kadın arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Burası Ötüken Vadi Parkı, geçerken şöyle bir uğrasınlar. Gelsinler çayımızı, kahvemizi içsinler. Şöyle bir baksınlar, sonra zaten bağımlılık yapıyor. Vahap Başkanımıza katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.