Kadınlar hem üretiyor hem sosyalleşiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifinin de paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye Projesi', 21. ve 22. mahalleleri olan Toroslar ilçesinin Sağlık ile Turgut Türkalp Mahallelerindeki kadınlarla buluştu. Proje, kadınlara hem üretme hem de sosyalleşme imkanı sağlıyor .

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifinin de paydaşı olduğu ‘Evimiz Atölye Projesi', 21. ve 22. mahalleleri olan Toroslar ilçesinin Sağlık ve Turgut Türkalp Mahallelerindeki kadınlarla buluştu. Proje çerçevesinde Sağlık ve Turgut Türkalp mahallelerine giden Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kadınlarla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de proje hakkında konuştu. Meral Seçer konuşmasında, 200 kadınla birlikte toplam 10 bin oyuncak üretimi gerçekleştirdiklerinden söz ederek, yaptıkları bu oyuncakları da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda depremden etkilenen çocuklara göndereceklerini ifade etti.

'Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek' sloganıyla hayata geçirilen ve kadınlara meslek öğretip, kendi evlerinde üretim yapmalarının önünü açan proje ile kadınlar ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. 'Çoraptan Oyuncak' atölyesine katılan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor, hem de diğer kadın arkadaşları ile bir araya gelerek sosyalleşiyor.

"Kadınlara, ışık ve kılavuz olduğunuzda çok şey yapabileceklerini göstermiş olduk"

Seçer, Sağlık Mahallesi'nde yaptığı konuşmasında, hızla devam eden 'Evimiz Atölye Projesi'ne deprem dolayısıyla bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını ve şimdi yeniden başladıklarını anlattı. Meral Seçer, "Tekrar çalışmalarımıza ve faaliyetlerimize başladık. Evimiz Atölye Projesinin kadınlar üzerinde hem ekonomik, hem sosyalleşme konusunda etkisi çok fazla. Bunu depremin yaşandığı dönemde de gördük. Bu bize ‘Evimiz Atölye Projesi'nde doğru yolda ilerlediğimizi gösterdi. Kadınlar bize; ‘Deprem bölgesindeki çocuklar için neler yapabiliriz, biz de bir şeyler yapmak istiyoruz' dediler. Bu fikirle yola çıktığımızda, 200 kadınla 10 bin oyuncak üretimini gerçekleştirdik ve depremden etkilenen çocuklarımıza 23 Nisan'da göndereceğiz. Burada kadınlara, ışık ve kılavuz olduğunuzda çok şey yapabileceklerini de göstermiş olduk. Bir şeyler üretebilmek, ürettiklerini değerlendirebilmek veya sosyalleşmenin onlara ne kadar büyük mutluluk ve güven verdiğini gördük" dedi.

"Kadınlarımız ekonomik kazanç elde edebilecek"

Turgut Türkalp Mahallesi'nde de kadınlarla bir araya gelen Meral Seçer, projeyi kendileri açısından kıymetlendiren nedenlerden birinin de sağladığı ekonomik kazanç olduğundan bahsederek, "Hayatın ekonomik anlamda bizi zorladığı bu koşullarda, kadınların en azından torununa vereceği harçlık, pazarda alacağı bir iki şeyi kendi parasıyla alması, onların daha çok güvende olmalarını sağlayacak. Bu projeyi bizim açımızdan daha çok kıymetlendiren nedenlerden biri de bu oldu. Sizin söyledikleriniz bize kılavuz oluyor. Çünkü alanda yaşayan, evinde oturan sizlersiniz. Bizim de bunu organize etme, bu konuda kılavuzluk etme konusunda kabiliyetlerimiz var. Bunları birleştirdiğimizde, hepimizin gayet mutlu olacağına inancım sonsuz" ifadelerini kullandı.

Meral Seçer, projeye dahil olan kadınlarla sohbet ettikten sonra, Turgut Türkalp Mahallesi'nde deprem bölgesinden gelen bir aileyi ziyaret etti. Seçer, ardından Toroslar Halk Eğitim Merkezinin futbol kursundaki çocuklarla bir araya geldi.

"Belediyenin kadınlara desteklerinden çok memnunuz"

Evimiz Atölye Projesine katılan kadınlardan Aygül Yıldırım, "Sayenizde kendimizi geliştiriyoruz, oyuncak bebekler yapıyoruz, komşularımıza yardım ediyoruz, çocuklara oyuncaklar yapıyoruz. Belediye satışlarda sunuyor. Yaptığımız bebekleri satabiliyoruz. Projeyi muhtardan duyduk. Çok faydası var. Belediyenin sayfasını da takip ediyoruz, oradan da haberini alıyoruz. Belediyenin kadınlara bu desteklerinden çok memnunuz, devamını bekleriz. Belediye Başkanımızdan da çok memnunuz" diye konuştu.