Kadınlar için 'Peynir' oyununu sahnelediler

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, yeni sezona ünlü tiyatrocu Tamer Güven'in yazıp yönettiği 'Peynir' adlı oyunu ile başladı. Kadınlar tarafından kurulduğu iddia edilen bir örgütün hücre evine yapılan baskın sonrası yaşananların anlatıldığı oyunda, sanatseverler duygulu anlar yaşadı.

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, Tamer Güven'in yazıp yönettiği ‘Peynir' adlı oyununun Mersin'deki gala gösterimini kadınlar için yaptı. Mersinli sanatseverlerle birlikte çok sayıda siyasetçinin de izlediği oyununun yazarı ve yönetmeni Tamer Güven, seyirciye hazırladığı ilginç sürprizlerle zaman zaman güldürdü, zaman zamanda duygulu anların yaşanmasına yol açtı. Kadınlar tarafından kurulduğu iddia edilen bir örgütün hücre evine yapılan baskın sonrası yaşananların anlatıldığı oyunda, bir dönemin karanlık Türkiye'sine de göndermeler yapıldı. Seyircilerin ayakta alkışladığı oyun sonrası Mezitli Belediyesi Kültür Sanat İşleri Genel Koordinatörü Oğuzhan Karayiğit, sahnede sanatçılara çiçek sunuldu.

Sanatın birleştirici gücüne dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'Mezitli'de tiyatro var' olgusunu iyice yerleştirdiklerini söyledi. Son 3 senedir Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu'nun çok büyük işlere imza attığını belirten Tarhan, "Sanatçılarımız, bizden hiçbir talepte bulunmadan üç sezondur çok harika işler çıkarıyorlar. Tiyatro aşkı tam olarak budur. Biz de arkadaşlarımızın bu çabalarını gördükçe onlara sanatlarını icra edebilecekleri daha güzel mekanlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi daha dar bir mekanda oynanan oyunumuz daha geniş yerlerde seyirciyle buluşmaya devam edecek. Yakın dönemde bitirmeyi planladığımız kültür merkezimizde daha fazla sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.