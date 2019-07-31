Kadınlar, kocası tarafından öldürülen Hatice Kavak için toplandı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Gülnar ilçesinde 26 Temmuz'da kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Hatice Kavak için toplanan kadınlar, tepkilerini dile getirerek, kadın cinayetlerinin durdurulması çağrısı yaptı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, iki çocuk annesi Hatice Kavak (36), 26 Temmuz Cuma günü pazar alışverişinden döndüğü sırada, eşi Durmuş Ali Kavak'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Kocası tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan ve ilk müdahalesi Gülnar Devlet Hastanesinde yapılan Kavak, daha sonra sevk edildiği Silifke Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Boşanmak istediği için eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı koca ise polis ekiplerince suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gülnarlı kadınlar ve Kadın İnisiyatifinden tepki

Cinayetin ardından harekete geçen kadın örgütleri, bugün Gülnar'da Hatice Kavak'ın Ayvalı Mahallesi'ndeki mezarına giderek dua edip karanfil bıraktı. Gülnarlı kadınlar ve Kadın İnisiyatifi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, daha sonra Gülnar Kaymakamlığı önünde toplandı. Aralarında Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ın da bulunduğu grup, 36 yaşındaki Hatice Kavak'ın vahşice öldürülmesine tepki gösterdi. Burada yapılan basın açıklamasında konuşan Belediye Başkanı Ünüvar, üzüntülerini dile getirerek, Hatice Kavak'ın ölümüyle Gülnar'da insanlığın öldüğünü söyledi. Bu olayın ilk ve son olması temennisinde bulunan Ünüvar, “İnşallah böyle bir acıyı bir daha yaşamayız. Kavak'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

“Mersin'de son 7 ayda öldürülen kadın sayısı 9'a ulaştı”

Daha sonra Kadın İnisiyatifi adına konuşan kadın hakları savunucusu Av. Şerife Arıcı Yıldız ise son yıllarda Türkiye'de kadınların yaşam hakkına, eşleri, eski eşleri, babaları, ağabeyleri tarafından yapılan hunharca saldırıların ürkütücü boyutlara vardığını söyledi. Mersin'de bu saldırılar sonucu yaşamını yitiren kadın sayısının son 7 ayda 9'a ulaştığına dikkat çeken Yıldız, “Yaşamayı herkesten çok hak eden kadınların yaşamına kast eden bu cinayetler, sadece kadınları yaşamdan ayırmakla kalmamakta, toplumumuzu, tüm kadınların yaşam hakkını tehdit etmekte, bununla birlikte kentimizi kadın cinayetleri ile anılan bir kente dönüştürmektedir. Daha geçtiğimiz günlerde Toroslar'da eski eşi tarafından öldürülen Filiz Kaplan canımızın yası kalkmadan, Gülnar'da Hatice Kavak canımızın herkesin gözü önünde bıçakla onlarca kez vurularak öldürülmesi, hepimizi taşınması zor bir acıya ve utanca gark etmiştir. Kadınlar sokak ortasında dövülüp öldürülürken, toplumun gösterdiği kayıtsızlık ve duyarsızlık, kadınların korunamaması, ölümler kadar vicdanlarımızı rahatsız eden bir durumdur. Her kadın cinayeti kadın kimliğine bir saldırıdır” diye konuştu.

Kadına şiddet ve kadın cinayetlerini asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Yıldız, “Kadın cinayeti sadece insana karşı değil, topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Kadına şiddeti, kadın cinayetlerini kınıyor, lanetliyoruz. Bu olay karşısında tüm hemşehrilerimizi, sivil toplum kuruluşlarını, siyasileri, kamu kurumlarını duyarlılığa, kadına şiddete karşı tavır almaya, önlem almaya, sorumluluk almaya davet ediyoruz. Risk ve tehdit altındaki kadınlar layıkıyla korunmalıdır. Yargılamalarda en ağır cezalar ivedi olarak verilmeli, hiç bir ceza indirimi uygulanmamalıdır” ifadelerini kullandı.