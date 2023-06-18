Kadınlar, Mersin Büyükşehir'in destekleriyle üretmeye devam ediyor

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, ‘Kırsal Mahalle Buluşmaları' çerçevesinde Tarsus ilçesine bağlı Pirömerli Mahallesinde üretici kadınlar ile bir araya geldi. Seçer, "Kırsal Mahalle Buluşma Günleri lavanta bahçesinde yapıldı. Kentteki kadınlar kırsaldaki kadınlarla buluştu. Üretici kadınların el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşlara tanıtarak ekonomik gelir elde etmelerinin imkanı sunuldu" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin, kentteki tarımsal üretimin zenginleşmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesini yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere dağıtmış olduğu lavanta fidanlarının hasat zamanı gelmesinden dolayı lavanta bahçelerini ziyaret eden Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, hem vatandaşlarla hem de üretici kadınlarla sohbet etti. Büyükşehir Belediyesinin sağlamış olduğu tarımsal desteklerle ekim alanlarını genişleten üreticilerin çok güzel bahçeler oluşturduğunu dile getiren Kooperatif Başkanı Seçer, "Pirömerli Köyü uzun yıllardır nergis üretimi yapan bir köy. Bu yıl da lavanta fidelerinin dağıtımıyla çok güzel bahçeler oluşturulmuş. ‘Kırsal Mahalle Buluşma Günleri lavanta bahçesinde yapıldı. Kentteki kadınlar kırsaldaki kadınlarla buluştu. Üretici kadınların el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşlara tanıtarak ekonomik gelir elde etmelerinin imkanı sunuldu" ifadelerini kullandı.

Stantlar sayesinde evine büyük bir katkı sağladığını aktaran üretici kadınlardan Hatice Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi bizlere yer verdi. Daha önceleri ‘Evi geçindirmek için ne yapabiliriz, eve nasıl fayda sağlayabiliriz?' diye düşünürken Mersin Büyükşehir Belediyesi bizlere yer verdi. Her hafta Tarsus Kültür Parkı'nda stantlar açıyoruz. Hanımların hepsi evde ürettikleri bütün ürünleri getirip, satıyor. Kazandıklarımızla ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.