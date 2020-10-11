Kadınlar, Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarında hünerlerini sergiledi

Yenişehir ilçesinin üretici kadınları, Yenişehir Belediyesi Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarında el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalıyor. 100 kadının stant açtığı pazarda organik ürünlerle elde edilmiş birbirinden lezzetli gıdalar, taze meyve ve sebzeler, takılar, örgüler ve renkli süs eşyaları satılıyor.

Buluşmada pazar yerini ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Ortak paydamız ülkemizi aydınlık, dostça ve kardeşçe birlikte yaşayabileceğimiz güzel bir yaşam alanı haline çevirmektir” dedi. Çocukların ve kadınların mutluluğu için hep birlikte hareket edeceklerini belirten Özyiğit, “Öncelikle bu güzel ortamı hazırladığı için Yenişehir Kent Konseyi Başkanımız ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Sizler gerçekten Mersin ve Yenişehir'de kadınlara önderlik eden çok kıymetli insanlarsınız. Bugün hepimiz farklı çatılar altında çözümler üretsek de sonuç olarak ortak paydamız ülkemizi aydınlık, dostça ve kardeşçe birlikte yaşayabileceğimiz güzel bir yaşam alanı haline çevirmektir. Bu ortak paydada buluştuğumuz sürece biliyoruz ki, ülkemizde birçok sorunu hep birlikte aşabiliriz" ifadelerini kullandı.

“Tüm varlığımla sizinle beraberim”

Üreten ve emeğini duyurmaya çalışan kadınların yanında olunması gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Bu buluşmanın Yenişehir'de bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu buluşmayı ve bu masayı geliştirelim. Bu masada üreten, emeğini bu kente ve dünyaya duyurmaya, emeğinin karşılığının almaya çalışan kadınlarımızın yanında olalım. Tüm varlığımla ben sizinle beraberim. Ülkede kadınlar mutlu olursa herkes mutlu olur. Çocuklar da aile de mutlu olur. Kadınların mutluluğu için hep birlikte çalışalım. Hepinizin eline yüreğine sağlık iyi varsınız. İyi ki birlikte böyle çalışmalar içerisindeyiz ve devam edeceğiz” diye konuştu.

“Tüm siyasi partilerin kadın temsilcileri bir arada”

Kadının güçlenmesi ortak paydasında hemşehrilik hukuku bilincini oluşturmak istediklerini söyleyen Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Dilek Çakır ise “Tüm siyasi partilerin kadın temsilcilerinin bir arada, 100 üretici kadınımızın tezgahları arasında birincisini gerçekleştirdiğimiz Yenişehir'de Kadın Dayanışması toplantımızın amacı, ‘kadının güçlenmesi' ortak paydasında, çok aktörlü, çok ortaklı yönetişim anlayışı ile paydaşlar arasında işbirliği, sahiplenme ve iletişimi geliştirmek, demokrasi ve uzlaşma kültürünü, hemşehrilik hukuku bilincini oluşturmaktır. Bugün ilk ortak toplantımız için gündem maddemiz Yenişehir Belediyesi Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarımızın geliştirilmesi adına daha neler yapılabileceği konusunda öneriler geliştirmektedir” şeklinde konuştu.

“Biz kadınların, birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır”

Bu toplantının kadınların güçlenmesini sağlayacağını ve yeni kadın üretici pazarlarının kurulmasına ışık tutacağını kaydeden Çakır, “Bilindiği üzere kadınlar yaşamları boyunca hayatın hemen her alanında bazı temel haklardan, erkekler kadar yararlanamamakta ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıklarla karşılaşmaktadır. Bunların aşılabilmesi için biz kadınların, birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Yani şimdiki hazirun gibi. Bizler birlikte güçlüyüz ve iyi ki buradasınız. Projemizde siz değerli paydaşlarımızla bir arada olmayı ve birlikte üretmeyi önemsediğimizi belirtmek isteriz" dedi.

Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarının kadın üreticileri de siyasi partilerin ve STK'ların kadın temsilcilerinin ziyaretlerini anlamlı bulduklarını ve desteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirttiler. Konuşmaların ardından Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, stantları tek tek gezerek, üretici kadınlarla sohbet etti.