Kadınlar üretiyor Büyükşehir destekliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, hayatın her alanında yer alan kadınları desteklemek amacıyla geliştirdiği projelerden faydalanan kadınların yüzleri gülüyor, verilen desteklerle kendilerini daha da geliştiriyorlar.

Bu kadınlardan birisi olan Yıldız Sağlam da Büyükşehir Belediyesinin üretici stantlarından faydalanarak işlerini bir üst seviyeye taşıyanlardan. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile bir seramik öğretmeninin bilgilendirmesi üzerine tanıştığını söyleyen Sağlam, “Belediyenin stantları olduğunu öğrendim ve başvuruda bulundum. Onlar bana hemen geri dönüş yaptılar ve birçok standa katıldım. Belediyenin sayesinde güzel gelirler de elde ettim. O sayede mini atölyemi döndürebiliyorum zaten. Sosyal medyada daha duyulur oldum, daha çok takipçim oldu. Bana dönüşler çok güzel oldu. Belediye'nin stantları sayesinde ürünlerimi sergiledim, insanlardan geri dönüş ve beğeni aldım, yeni arkadaşlar edindim ve sosyalleştim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin verdiği desteğin sayesinde, var olduğunu hissettiğini söyleyen Sağlam, “Bizi kadın olarak bir yere getirmeleri, varlığımızı hissettirmeleri çok hoşuma gitti. Destek olmaları çok güzel. Kendimin var olduğunu hissettim. Bütün kadınlara da üretim adına tavsiyede bulunuyorum, üretsinler, belediyemiz arkamızda çok şükür. Bir şekilde bir yere gelip var olurlar. Aile bütçesine katkı sağlarlar. Herkese de tavsiye ediyor, anlatıyorum, yayıyorum bunu” şeklinde konuştu.