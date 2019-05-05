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Kadir İnanır: “Okullara tavsiyem, uygulamalı eğitim versinler”

MERSİN (İHA) – Türk sinemasının usta sanatçısı Kadir İnanır, okullardaki sinema bölümlerine bir tavsiyede bulunarak, “Uygulamalı eğitim yapsınlar, teknolojiyi takip etsinler.

Talebeleri yetiştirirken güçlü yetiştireceksiniz” dedi.


Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Atıf Yılmaz anısına gerçekleştirilen 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nin ödül törenine katılmak üzere Mersin'e gelen Kadir İnanır, tören öncesinde İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Sinemayla ilgili her türlü organizasyonu sonuna kadar desteklediğini belirten İnanır, “Çünkü bir sinema sanatçısının kendi mesleğiyle ilgilenenlere saygı duymaması gibi bir şey zaten düşünülemez. Ne kadar gelişirse o kadar bizim için anlamlı olur. Ama okullardaki sinema bölümlerine bir tavsiyem var; uygulamalı eğitim yapsınlar, teknolojiyi takip etsinler. Şu kamera çağdışı artık. Bunun yenileri var. Televizyonlar için de geçerli bu. Talebeleri yetiştirirken güçlü yetiştireceksiniz. Buradan mezun oluyor birinci derecede, film çekmeye sete geliyor, 4 yıl daha okuması lazım” dedi.

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