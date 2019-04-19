Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, projelerle öne çıkıyor

Hazırladığı projelerle teknolojiyi eğitim sistemlerine entegre etmeyi hedefleyen lise, bir yandan eğitim kalitesini geliştirirken, diğer yandan da öğrencilerinin donanımlarını arttırarak mezun olduklarında iş bulmalarına kolaylık sağlıyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) AB Bilgi Merkezi, AB destekli iyi uygulama örneği olan Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan eşliğinde ziyaret etti. Okul Müdürü Nural Geyik ve lise öğretmenlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Kızıltan, okul ve yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgi aldı. AB destekli bilişim, tıbbi laboratuvar, elektrik elektronik teknolojileri gibi mesleki eğitim alanlarında fark oluşturan projelere imza atan lise, projeler sayesinde bir yandan eğitim kalitesini geliştirirken diğer yandan öğrencilerinin donanımını artırıyor. Aynı zamanda bu liseden mezun olan öğrenciler Mersin'in kalifiye elaman ihtiyacının giderilmesine de katkıda bulunuyor.

“En büyük destekçilerinden biri MTSO”

Okul hakkında bilgiler aktaran lise müdürü Nural Geyik, en büyük destekçilerinden birinin MTSO olduğunu söyledi. Diğer sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ve il müdürlüğünün de destekleriyle gelişimlerini sürekli devam ettirdiklerini belirten Geyik, “Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere birçok proje yürütmekteyiz. Bu projeleri yaparken tüm ekip önce hayal ediyor, hayallerini gerçeğe yansıtıyor ve son olarak bunu icraata döküyor. Projelerimizi yapmakla yetinmeyip başka sivil toplum kuruluşlarıyla da bunu paylaşıyoruz. Bunu paylaşmak da bize gurur veriyor. Bizi motive ediyor” diye konuştu.

“Kadri Şaman MTSO Meslek Lisemizle gurur duyuyoruz”

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitim alanında yaptığı projelerle kendini geliştirmesinden gurur duyduklarını dile getirdi. Düzenli olarak okulu ziyaret ettiklerini ifade eden Kızıltan, “Bugün burayı AB Bilgi Merkezimizin organizasyonu kapsamında ziyaret ediyoruz. Lisemizin AB destekli başarı göstermiş projelerini yerinde incelemek için buradayız. Özellikle akıllı sınıf yöntemleri projeleriyle oldukça başarı kaydedilmiş. Bunun için başta müdürümüz ve öğretmenlerimiz olmak üzere emeğe geçenlere teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Türkiye'nin gelişmesinin teknolojiyi iyi kullanmaktan ve eğitime entegre etmekten geçtiğini kaydeden Kızıltan, “Lisemizde bunun en iyi şekilde yapıldığını görebiliyoruz. Öğrencilerimize de bu eğitim imkanlarının değerini bilmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Eğitim öğretim faaliyetlerinde yenilikçi uygulamalar ile teknolojinin aktif kullanılması adına projeler geliştiren Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği Eramus+ ve IPA hibe programlarından yararlanan iyi uygulama örneklerinden birini oluşturuyor. Bu kapsamda hazırlanan projelerden bir tanesi olan “Eğitimin Görselleştirilmesi İçin Mobil Uygulamalarının Temellerini Öğrenme” Projesi, 2014 yılında Avrupa Birliği Eramus+ hibe programı kapsamında başvurusu yapılmış ve yedek listeden IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) kapsamında hibe almış. Yine 2015 yılı Avrupa Birliği Erasmus+ Projeleri kapsamında yer alan Mesleki ve Teknik Eğitim Stratejik Ortaklıklar Hibe Programı kapsamında “IOT Uygulamalarıyla Eğitim Ortamının Dijitalleştirilmesi” Projesi de hibe almaya hak kazanan diğer bir proje. İki yıl süren proje faaliyetlerinin tamamlanması ile eğitim öğretim ortamlarının yeniden dizaynı ve okul-veli-öğrenci iş birliğinin artması, öğrencilerin nesnelerin interneti ekosistemine adaptasyonu sağlanmış. Proje kapsamında, Akıllı Okul Yönetim Sistemi hayata geçirilmiş ve okulda uygulanmış. Sınıf giriş kontrol sistemi, sesli asistan ile aydınlatma kontrolü, yüz tanıma sistemi, 3D yazıcı uygulamaları, kütüphane yönetim sistemi, mobil kontroller, eğitim içerikli oyunlar gibi içerikler aktif olarak çalışıyor. Ayrıca okul girişinde turnike ile ziyaretçi giriş çıkışları denetim altına alınmış. Bu proje faaliyetlerinde aktif görev alan bazı öğrenciler ise Mersin'deki önemli yazılım firmalarından iş teklifi almış. 2 öğrenci şu anda yazılım firmasında çalışmaya başlamış, 1 öğrenci kendi işini kurmuş ve 2 öğrenci de bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim görmeye başlamış. Lise aynı zamanda bu projenin faaliyetlerini, yapılan çalışmalarını, geliştirilen sistemleri ve yazılımları içeren bir kitap hazırlanmış ve paydaşlarla hem basılı hem de e-kitap olarak paylaşılmış. Öğrencilerin yanı sıra öğretmen yeterliliklerinin artırılmasına yönelik de Avrupa Birliği Erasmus+ kapsamında projeler yürüten lise, 2019 yılı çağrı döneminde 6 farklı proje başvurusunda bulunmuş.