Kafa kafaya çarpışan araçlardan 1'i alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı, araçlardan biri alev alev yandı.

Kaza, Beydeğirmeni Mahallesi Yeni Adliye Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 33 VT 744 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 AES 210 plakalı araçla kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 33 VT 744 plakalı aracın ön kaputa kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan aracı olay yerine çağrılan Tarsus İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılmaz hale gelirken, diğer araçta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.