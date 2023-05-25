İhlas Haber Ajansı

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Kafası pencere demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Mersin’de pencereden eve girmeye çalışırken kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Mersin'de pencereden eve girmeye çalışırken kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan evlerine pencereden girmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğun kafası, demir parmaklıklara sıkıştı. Çocuğunun durumunu gören anne, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, demir parmaklıkları keserek, çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.


Kurtarılan çocuk ağlayarak annesine sarıldı.

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