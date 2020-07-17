Mezitli Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği ve binlerce öğrencinin hayatına olumlu katkı sunan Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanede karpuz hasadı sevinci yaşandı. Kapalı olduğu dönemde Kafe Kütüphanenin bahçesine sebze eken gönüllü işletmeci Onur Baysal, hasadı da Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la birlikte yaptı.

Biber, domates, patlıcan, karpuz gibi sebzeleri toplayan Başkan Tarhan, hasada katılan mahalle muhtarlarına kestiği karpuzu ikram etti. Kafe Kütüphaneye ders çalışmak için gelen gençlere de karpuz ikramı yapıldı. Kafe Kütüphanede incelemelerde bulunan Tarhan, gençlerle de sohbet etti. Gençlerin, görüş ve önerilerini de dinleyen Tarhan, başarı ve mutluluk dolu bir yaşam temennilerini de dile getirdi.

Mezitli'nin güzellikler kenti olduğunu ifade eden Tarhan, “Sürekli olarak burada ders çalışan öğrencilerin başarılarıyla mutlu olduğumuz Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanemize bugün çok farklı bir olay için geldik. Gönüllü olarak kütüphanemizi işleten Onur Baysal, korona virüs nedeniyle kapalı olduğu dönemde bahçeye sebze ekti. Toplamak için de bizleri ve değerli muhtarlarımızı davet etti. Farklı ve unutulmaz bir gün yaşadık. Muhtarlarımızla birlikte ders çalışan öğrencilerimize karpuz ikram ettik” dedi.

Fitnat Gürsoy Kafe kütüphanenin kette soluk alacak farklı bir mekan haline geldiğine vurgu yapan Başkan Tarhan, "Mezitli'de yaşayan her vatandaşımızın kitaba en kolay şekilde ulaşabilmesi için hayata geçirdiğimiz kütüphane büyük beğeni kazandı. Sadece öğrenciler değil, kitap okumak ve kaliteli zaman geçirmek isteyen vatandaşlarımız da kütüphanemizi ziyaret ediyor. En büyük mutluluğumuz ve gurur kaynağımız vatandaşlarımızın da bu denli yoğun biçimde tercih etmesidir. Burada ders çalışan öğrencilerimizin başarılarını gördükçe gururumuz katlanarak artıyor. Mezitli bu güzellikleri yaşamaya devam edecek" diye konuştu.