Kağıt toplayıcısı çocuğa kamyonet böyle çarptı

Mersin'de 'çek çek' arabası ile atık kağıt toplayan 8 yaşındaki bir çocuğa, kamyonetin çarpması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesinde 12 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Bölgede çek çek arabasıyla atık kağıt toplayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, bir anlık dalgınlığının kurbanı oldu. Arkadan gelen kamyoneti fark etmeyen çocuk, yan yola kayınca arkadan gelen bir kamyonet hızla vurdu. Çarpmanın etkisiyle hem çocuk hem de çek çek arabası yola savrulurken, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın oluş anı bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre yolda sağ şeritten giden çöp toplayıcı çocuk, kamyoneti fark etmeyerek bir anda sol şeride geçmeye çalıştı. Bu sırada arkadan gelen kamyonet, aniden önüne kıran çöp toplayıcı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savrulurken, çek çeki de parçalandı. Çevreden geçen vatandaşlar korkarken, çocuk ağır yaralandı.