Kahveci: “Lütfi Elvan'ın böyle önemli bir göreve gelmesi Mersin adına pozitif bir gelişme”

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Orhan Kahveci, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesinin Mersin adına pozitif bir gelişme olduğunu kaydetti.

Orhan Kahveci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasını, yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Elvan'ın Mersin'in yatırımlarına ve sorunlarına hakim bir siyasetçi olduğunun altını çizen Kahveci, “Kentimizi ve bizleri yakından tanıyan bir ismin Türkiye Cumhuriyeti açısından böylesine önemli bir göreve gelmesini Mersin adına pozitif bir gelişme olarak görüyoruz. Bakanımızın seçim bölgesi olan Mersin'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Kendisi Mersin'de devam eden yatırımları, yapılması gerekenleri, eksiklikleri hepimizden daha çok bilen birisi. Kentimizde yapımı devam eden yatırımların hız kazanacağına inanıyor, bakanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.