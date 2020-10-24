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Kahvede oyun oynayanlara korona cezası

Mersin’in Tarsus ilçesinde kahvehane işletmecisi ile birlikte oyun oynayan 18 kişiye 17 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehane işletmecisi ile birlikte oyun oynayan 18 kişiye 17 bin 100 lira idari para cezası kesildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında bir kahvehanede, yasak olmasına karşın okey ve iskambil oyunu oynatıldığı tespit edildi. Barbaros Mahallesinde bulunan kahvede rutin denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yasak olmasına rağmen içeride okey ve iskambil oyunu oynandığını belirledi.


Bunun üzerine işletme sahibi ile okey ve iskambil oyunu oynayan 18 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 17 bin 100 bin lira ceza uygulandı.

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