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Kalas hırsızları suçüstü yakalandı

Mersin’de özel bir şirkete ait iş yerinden kalas çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin'de özel bir şirkete ait iş yerinden kalas çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi, özel bir şirkete ait kalasları traktöre yükledikleri sırada suçüstü yakaladı. Haklarında adli işlem başlatılan zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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