Kalas hırsızları suçüstü yakalandı

Mersin'de özel bir şirkete ait iş yerinden kalas çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi, özel bir şirkete ait kalasları traktöre yükledikleri sırada suçüstü yakaladı. Haklarında adli işlem başlatılan zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.