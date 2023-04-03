İhlas Haber Ajansı

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Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yer alan tarihi Namrun Kalesi bölgesinde yüksekten düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yer alan tarihi Namrun Kalesi bölgesinde yüksekten düşen bir kişi yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, Namrun Kalesi'nden bir kişinin düştüğü ihbarını alan 112 Acil Sağlık ekipleri, Mersin Belediyesi Büyükşehir İtfaiye ve emniyet güçleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin yaptıkları müdahalede yere düşen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.


Hayatını kaybeden şahsın Selahattin S. olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından alandan alınarak cenaze aracına teslim edildi. Cenaze otopsi için morga götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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