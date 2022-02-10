İhlas Haber Ajansı

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Kalp krizi sonucu ölen polis memuru toprağa verildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi.


Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Cinayet Kısım Amirliği'nde görevli evli 2 çocuk babası polis memuru Tuncer Çavdar (48), evinde geçirdiği kalp krizi geçirdi. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Çavdar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hastaneden alınan Çavdar'ın cenazesi, Tarsus Emniyet Müdürlüğü binası önüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ve Müftü Ali Can'ın yaptığı duanın ardından Çavdar'ın naaşı Yeni Eshab-ı Kehf mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine Çavdar'ın ailesi ile birlikte Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, emniyet teşkilatı ve sevenleri katıldı.


Tuncer Çavdar'ın 24 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.

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