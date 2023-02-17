Kamyonet su kanalına düştü: 1 ölü

Mersin'de sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Erdemli ilçesi İlemin-Karahıdırlı yol ayrımına yakın noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 63 yaşındaki Bilal Çeşmeli idaresindeki 33 V 6718 plakalı kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama havuzuna düştü. Olayı görenler 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verdi. Bölgeye jandarma, sağlık ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerle vatandaşlar sürücüyü araçtan çıkartarak sağlı ekiplerine teslim etti. Ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.