Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Ohut mevkisindeki orman yolunda meydana geldi. Mürsel Süder'in (58) kullandığı 33 K 3961 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kaza, yoldan geçen vatandaşların durumu fark edip jandarmaya bilgi vermesi üzerine ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptığı incelemede biri çocuk 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Cenazelerin sürücü Mürsel Süder, eşi Türkan Süder (50) ve torunları 10 yaşındaki Ege Özdoğan'a ait olduğu belirlendi.

"Tesadüfen fark ettik"

Tesadüfen bölgeden geçerken kazayı fark ettiklerini ifade eden Mehtap Bayar adlı vatandaş, "Yanımdaki arkadaşımız yol kenarında bir kırmızılık görünce hemen dur dedi. Bizde durduk. Çocuğun orada olduğunu öğrendik. Aracıda aşağıda gördük. Aşağı yukarı 150 metreye yakın bir uçurum" diye konuştu.

Afat ve İtfaiye ekiplerinin uğraşıyla uçurumdan çıkarılan cenazeler Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.