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Kamyonete bağlanarak sürüklenen eşeği polis kurtardı

Mersin’de bir kamyonete iple bağlanarak sürüklenen gebe eşek, polis ekiplerince kurtarılarak koruma altına alındı.

Mersin'de bir kamyonete iple bağlanarak sürüklenen gebe eşek, polis ekiplerince kurtarılarak koruma altına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde hareket halindeki bir kamyonetin arkasına iple bağlanan eşeğin sürüklenerek götürüldüğünü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı, Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi üzerinde durdurarak, boynundan iple bağlanan eşeği kurtardı.


Gebe olduğu değerlendirilen eşek, tedavisi için Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilirken, araç sürücüsü M.Ç.'ye, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 947 TL para cezası uygulandı.

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