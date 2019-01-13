Kamyonu çekerken devrilen traktörün altında kaldı

Mersin’in Anamur ilçesinde arkadaşının kamyonunu çekmeye çalışan sürücü, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Mersin'in Anamur ilçesinde arkadaşının kamyonunu çekmeye çalışan sürücü, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Anamur ilçesine bağlı Sarıdana Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda kalan arkadaşının kamyonunu traktörle çekmeye çalışan Muhammet Belen'in (34) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.