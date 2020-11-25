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Kamyonun çarptığı çocuk öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.


Kaza, olay ilçeye bağlı Şahin Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. H.K'nın kullandığı 01 ZU 53... plakalı kamyon, Veysel Tuncar (10) adlı çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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