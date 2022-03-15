İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kamyonun kasası yan yattı, limonlar etrafa saçıldı

Mersin’de limon yüklü kamyonun kasası kavşağı dönerken kısmen yan yattı, içindeki ürünler etrafa saçıldı.

Mersin'de limon yüklü kamyonun kasası kavşağı dönerken kısmen yan yattı, içindeki ürünler etrafa saçıldı.


Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 10 AFH 773 plakalı kamyon, göbekli kavşaktan dönüş yaparken kasası kısmen yan yattı. Tek taraflı kazada, kasada bulunan limonlar yere saçıldı.


Ucuz atlatılan kaza sonrası saçılan limonlar, tek tek toplandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.