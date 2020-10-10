Kanuni sondaj gemisinin Mersin açıklarında bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu sahili açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak hazırlıklarını tamamladı. Gelecek olan talimatla Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için demir alacak olan Kanuni, açıkta bekleyişini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de, “Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için Taşucu Limanı'ndan demir alacak” paylaşımında bulunmuştu.

Kanuni sondaj gemisi, bugün saat 10.45 sıralarında limandan hareket ederek açıkta demirledi. Yetkililer, geminin son testleri için Taşucu açıklarında bugün bekletileceği, yarın sabah saatlerinde ise İstanbul'a yola çıkacağını söyledi. 2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020'de Türkiye'ye getirilen ve ‘Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.