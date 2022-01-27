Kar Silifke'de kartpostallık görüntü oluşturdu

Mersin'in Silifke ilçesine 7 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı. 3 kilometre mesafede bulunan Çamdüzü'ndeki Kıbrıs şehitliğinden itibaren başlayıp merkeze doğru gelen kar yağışı Silifke merkezde de etkili oldu.

Silifke'de hava sıcaklığı ilçe merkezinde sıfırın altına düştü. Kar yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken, araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi. İlk defa kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise kar topu oynamanın keyfini yaşarken, bazı vatandaşlar da evlerinin önünde yaşadıkları anı ölümsüzleştirmek amacıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf sanatçısı Nadir Köksoy, ilçe merkezine 7 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdığını söyledi. Sıcak bir memleket olan Silifke'de hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğünü, kar yağışı nedeniyle her yerin buz tuttuğunu ifade eden Köksoy, şehitlikten Gülnar istikametine ise ulaşımın aksadığını, birçok aracın da ilçe merkezine geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.

Köksoy, “Uzun zamandır kar yağmayan bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Uzun zamandır yağmayan kar bölgeye sevinç ve heyecan getirdi. Caddelerde ve evlerinin önünde kartopu oynayan ve kardan adam yapanlar objektiflere yakalandı. Umarım bu sene bereketli bol yağışlı bir kış olur” dedi.