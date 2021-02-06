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Kar ve buzlanma sebebiyle yaylada mahsur kalan piknikçiler 8 saatte kurtarıldı

Mersin´in Erdemli ilçesinde piknik yapmak için çıktıkları Hacıalanı Yaylası’nda yollarını kaybederek kara saplanıp mahsur kalan 16 kişi belediye ekipleri tarafından 8 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Mersin´in Erdemli ilçesinde piknik yapmak için çıktıkları Hacıalanı Yaylası'nda yollarını kaybederek kara saplanıp mahsur kalan 16 kişi belediye ekipleri tarafından 8 saat süren çalışmayla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Cuma günü 9'u çocuk 16 kişi 6 otomobille gezinti ve piknik yapmak için Hacıalanı Yaylası'na çıktı. İkindi saatlerinde yollarını kaybeden piknikçiler bir süre ilerleyince yaklaşık 2000 rakımlı Gavur Uçtuğu mevkisine kadar geldi. Kar ve buzlanma nedeniyle artık ilerleyemeyen piknikçiler havanında kararması dolayısıyla telefonla ulaştıkları Erdemli Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.


Yardım çağrısı üzerine Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek ve ekipler iş makineleriyle mahsur kalan piknikçilere ulaşmak üzere harekete geçti. Ekipler uzun uğraşlar sonucu mahsur kalan piknikçilere ulaştı. Piknikçiler farklı bir güzergahtan 8 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Mahsur kalan piknikçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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