Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası heyecanı Toroslar'da

Ulusal ve Uluslararası sportif organizasyonların merkezi haline gelen Toroslar Belediyesi, bu kez de Mersin'de ilk kez Arslanköy yaylasında gerçekleştireceği Kar Festivali ve Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Arslanköy'de düzenlenecek Kar Festivali ile çocuk, genç, yaşlı herkes kış sporlarının, eğlencenin, açık hava etkinliklerinin ve eşsiz doğa manzarasının tadını çıkaracak. 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü olmak üzere 2 gün boyunca sürecek festivale, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası da damga vuracak. Türkiye'de ikinci, Akdeniz'de ise ilk kez Mersin'de Toroslar'da yapılacak olan şampiyona, aynı zamanda 2020 yılı Kar Voleybolu sezonunun da açılışını yapacak.

"Türkiye'nin her yerinden sporcular katılacak"

Toroslar Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliğiyle düzenlenecek şampiyonada, 6 erkek ve 5 kadın takımı olmak üzere toplam 44 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon takımlar, 2020 yılı Nisan ayında Avusturya'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılım hakkı da kazanacak.

"20 bin lira para ödülü verilecek"

Arslanköy yaylasındaki festival alanında yapılacak şampiyona, 25 Ocak Cumartesi günü sabah saat 11.00'de grup maçları ile başlayacak. 26 Ocak Pazar Günü saat 09.30'da final grubu play off müsabakaları ile devam edecek şampiyonanın final maçları ise yine aynı gün 13.00 ve 16.00 saatleri arasında oynanacak. Toroslar Belediyesi'nce derece alan ilk dört takıma toplamda 20 bin TL para ödülü verilecek.

"Harkesi Arslanköy'e bekliyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'da yine ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tüm Mersinlileri festivalimize ve bu heyecanlı maçları izlemeye davet ediyoruz" dedi.

Kar festivalinin, iki gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle güzel bir organizasyon olacağını kaydeden Yılmaz, "Festival kapsamında Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonasına da ev sahipliği yapacağız. İnşallah Toroslarımızın yaylaları kar voleybolu ile de şahlanacak. Bu spor müsabakası ile hem ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacağız hem de sportif aktivitelerimizi arttıracağız. Bizim hedefimiz bu festivali geleneksel hale getirmektir" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin, Toroslar Belediyesi'nin servislerinden ücretsiz yararlanabilecekleri ifade edilirken, servis saat ve güzergahları ise şöyle belirtildi; "

Çukurova Mahallesi Arslanköylüler kahvesi önü saat 09.00, Mezitli Eski Belediye Binası saat 09.00, Forum AVM saat 09.30, Toroslar Belediyesi saat 09.30, Şamut Petrol saat 10.00, Yunus Emre Kültür Merkezi saat 10.00, Ayışığı Düğün Salonu saat 10.00, Güneykent Merkez Camii saat 10.00, Atatürk evi önü saat 10.00 (basın mensupları için), MHP Toroslar İlçe Başkanlığı binası önü saat 10.00, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı binası önü saat 10.00, Ülkü Ocakları Toroslar İlçe Başkanlığı binası önü saat 10.00."