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Karabük'te çalınan hayvanlar Mersin'de bulundu

Karabük’ün Yenice ilçesinde çalınan 15 büyükbaş hayvan, Mersin’de polisin yaptığı çalışma sonrası bulunarak sahibine teslim edildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde çalınan 15 büyükbaş hayvan, Mersin'de polisin yaptığı çalışma sonrası bulunarak sahibine teslim edildi.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karabük'ün Yenice ilçesinde dolandırıcılık suratiyle çalındığı ileri sürülen 15 küçükbaş hayvanın Mersin'e getirildiği bilgisine ulaşan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.D. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şahsın ifadesinde, hayvanları Bekirde Mahallesi'nde yaşayan A.Ç.'ye sattığını söylemesi üzerine adreste yapılan aramada çalınan 15 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Öte yandan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 46 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

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