Karacailyas mesire alanı yenileniyor

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaklaşan ilkbaharla birlikte, parklar, yeşil alanlar ve vatandaşların ailece uğradıkları mesire yerlerinde yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, son olarak Karacailyas Mahallesinde bulunan ve özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak mekanı olan korulukta çalışma başlattı. Deli Çayın hemen yanında bulunan yeşil alandaki ağaçları budayıp çimleri biçen ve genel temizlik çalışması yapan ekipler, mesire alanında bulunan oturma gruplarını da yeniledi. Zaman içinde zarar gören, ancak kullanımı mümkün olan oturma gruplarını da tadilattan geçirip boyayan ekipler, piknikçi aileler için de ormanlık alana yeni piknik masaları yerleştirdi.

Karacailyas Spor Tesisinin önümüzdeki günlerde başlayacak olan yenilenme projesiyle birlikte, ayrıca her yaş ve kesimden vatandaşın ilgi gösterdiği mesire alanında mevcutta bulunan spor aletleri ve çocuk oyun grupları da yenileriyle değiştirilecek.