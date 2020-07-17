Karaduvar atıksu arıtma tesisi ünitelerinin üstü kapatılıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün çevreye duyarlı tesislerinden biri olan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nde, üstü açık halde bulunan ünitelerin üzeri kapatılacak. Yeni sistemle birlikte yaşanabilecek koku sorununun da önüne geçilerek, tesise yeni bir görünüm kazandırılacak.

MESKİ'nin 1 milyon 50 bin eşdeğer nüfusa hizmet verecek şekilde inşa edilen Karaduvar atıksu arıtma tesisinde, 1 Nisan 2019 tarihinden bu güne kadar ortalama 78 milyon 166 metreküp atıksu arıtılarak, proses sonucu oluşan arıtma çamurundan 2 milyon 685 bin 272 kilovat elektrik enerjisi üretildi. Üretilen elektrik enerjisinin maddi karşılığı yaklaşık 1 milyon 850 bin lira olup, yaklaşık bin 500 hanenin 1 yıllık enerji tüketimine eşdeğer.

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, yapımına başlanan koku giderme ünitelerinin inşaatının devam ettiğini ve sistemin devreye alınması için çalışmalarını ivedilikle sürdürdüklerini ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde projelerimizi hayata geçirmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Kentimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak başladığımız çalışmaları sürdürüyoruz. Karaduvar atıksu arıtma tesisimizi daha modern ve kaliteli bir tesis haline getirmek için çalışmalara başladık. Tesisin açık halde bulunan giriş yapısı, havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesi, debi ölçüm kanalı, kum ayırıcı binası ve ön çamur yoğunlaştırma tanklarının üzeri kapatılacak. Böylelikle, ünite içlerinde oluşacak kokular, borular yardımıyla koku giderme ünitelerinde arıtılarak, atmosfere bırakılacaktır. Halkımızın Mersin sahillerinde güvenle denize girebilmesi ve ekolojik dengenin korunması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.