Karaduvar Bal?k Festivali co?kusu ikinci g?n?nde de devam etti

Akdeniz Belediyesi'nin Mersin'de ilk kez d?zenledi?i ve b?y?k ilgi g?ren 'Karaduvar Bal?k Festivali', ikinci g?n?nde b?y?k bir co?kuyla s?rd?.

Her ya? ve kesimden binlerce insan?n kat?ld??? festivalde, ?d?ll? yar??malar, olta bal?k??l??? av?, e?lenceli animasyonlar ve ?e?itli ?ocuk etkinlikleri ger?ekle?ti. Karaduvar sahilinde d?zenlenen festivale ak?n eden binlerce konu?a, iki g?n boyunca 3 tonu a?k?n sardalye-ekmek ve ?algam ikram edildi. Festivale kat?lan vatanda?lar da Akdeniz'de ilk kez d?zenlenen festivalden duyduklar? memnuniyeti dile getirerek, Akdeniz Belediye Ba?kan? Mustafa G?ltak'a te?ekk?r ettiler.

Ba?kan G?ltak'a sevgi seli

Akdeniz Belediye Ba?kan? Mustafa G?ltak, ilk g?n oldu?u gibi ikinci g?n?nde de Karaduvar Bal?k Festivali'ne kat?ld?, aileleriyle birlikte festivale gelen konuklarla tek tek ilgilendi. Alan? dolduran vatanda?lar?n sevgi g?steriyle kar??lad??? G?ltak, onlarla sohbet etti, festival an?s?na foto?raflar ?ektirdi. ?zellikle miniklerle yak?ndan ilgilenen ve onlarla birlikte m?zi?e e?lik edip oynayan G?ltak, ard?ndan deniz kenar?na indi, ?rastgele' diyerek oltas?n? sallad?.

?Karadeniz'in hamsisi varsa Akdeniz'in de sardalyesi var?

Karaduvar'?n, Akdeniz il?esinin ?nemli bir yerle?im yeri ve bal?k??l???n merkezi oldu?unun alt?n? ?izen G?ltak, ?Bal?k festivalimiz sayesinde hem Karaduvar'? hem Akdeniz'i hem de Mersin'i t?m T?rkiye'ye tan?taca??z. Altyap?y? haz?rlad?k, festivalimizle birlikte Karaduvar?'? ?n plana ??karaca??z. ?Karadeniz'in hamsisi varsa Akdeniz'in de sardalyesi var' diyoruz. Karaduvar'da eksi?i hissedilen t?m hizmet ve ?al??malar? da en k?sa s?rede bitirece?iz. Bal?k festivalimizin d?zenlenmesinde bizlere sunduklar? destekten ?t?r? K?lt?r Bakanl???m?za ??kranlar?m?z? sunuyor, festivalimize gelerek bizlere g?? veren t?m vatanda?lar?m?za da ?ok te?ekk?r ediyorum? dedi.

Karaduvar Bal?k Festivali'nin ikinci g?n?nde de sahile ak?n eden vatanda?lara bal?k ekmek ve ?algam ikram edildi. 3 tondan fazla sardalyenin t?ketildi?i ve ?e?itli etkinliklerin yer ald??? festival, yerel bas?n kadar ulusal bas?n?n da g?ndemine oturdu. Kentte yay?n yapan t?m yerel televizyonlar festivali canl? yay?nla verirken, ulusal medya kurulu?lar? da festivale ilgi g?sterdi. ?lk g?n, bal?k-ekmek ikram?n?n ard?ndan sahneye ??kan sanat?? Sinan Ak??l, birbirinden g?zel ?ark?larla festivale gelenleri co?turdu.

?ocuklar g?n?llerince e?lendi, b?y?kler t?rk?lere e?lik etti

Karaduvar Bal?k Festivali'nin ikinci g?n?nde ?zellikle k???k ?ocuklar, ?e?itli oyun gruplar?nda ve ?d?ll? yar??malarla g?n?llerince e?lendi. Festival, hem vatanda?lar?n g?zel bir hafta sonu ge?irmelerini hem de b?lge esnaf?n?n kalk?nmas? ve kentin tan?t?m?na katk? sa?lad?.

Bal?k festivalinin ikinci g?n?nde, Devlet Opera ve Bale Sanat??s? G?lden Vurandemir sahne alarak sevilen t?rk?lerini seslendirdi. Vurandemir'in konserini, alan? dolduran binlerce insan hayranl?kla dinledi.