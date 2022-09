Karaduvar Balık Festivali heyecanı ikinci gününde de devam etti

Mersin'de, Akdeniz Belediyesince bu yıl 3.'sü düzenlenen 'Karaduvar Balık Festivali' coşkusu, ikinci gününde de kesintisiz devam etti. Büyük ilgi gören festivalde konuklara 10 tona yakın ekmek arası sardalya ikram edildi.

Karaduvar Mahallesi sahilinde hazırlanan festival alanını ziyaret eden binlerce vatandaş, ücretsiz dağıtılan balık-ekmek ve şalgamdan alabilmek için çok uzun kuyruklar oluşturdu. Farklı müzik gruplarının konserleri, flayboard ve yelkenlilerin gösterileri, sporcuların performansları, bilgi yarışmaları, uçurtma şenliği, çocuk eğlence alanları ile şenlenen festival alanına, ilk gün olduğu gibi ikinci günde de on binlerce insan aralıksız akın etti. Aileler, çocukları ve sevdikleri ile birlikte deniz kenarında hem gönüllerince eğlendi hem de ikram edilen lezzet dolu sardalya-ekmek yemenin keyfini yaşadı.

Lezzeti, eğlence ile buluşturan festival

Bu yıl Karaduvar Balık Festivali'nin 3.'sünü gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Festivalimizi ikinci gününde de ziyaret eden on binlerce insanımız, hem çocuklarıyla eğleniyor hem de balık-ekmek yemenin keyfini yaşıyor. Festivalimizin sürdüğü 2 gün boyunca konuklarımıza 10 ton civarında balık-ekmek ikram etmiş olacağız. Festivalin ilk günü olan cumartesi akşamı, yine on binlerce insanımız, sevilen sanatçı Hakan Altun konserini dinlemek için festival alanını doldurdu. Alanı, gerçekten büyük bir coşku ve heyecan sardı. Lezzeti eğlence ile buluşturduğumuz balık festivalimiz de artık gelenekselleşti. Böylesi bir organizasyonu Akdeniz'e, Mersin'e ve Karaduvar halkına kazandırmış olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Şehir içinden olduğu gibi şehir dışından da her yaştan on binlerce insanımızın akın ettiği festivalimizin gerçekleşmesine katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.