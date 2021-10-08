Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince ikincisi düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Karaduvar Balık Festivali yarın başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilki 2019 yılı sonunda düzenlenen ve büyük ilgi gören Karaduvar Balık Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenleniyor. Bu hafta sonu 2 gün boyunca devam edecek festivalde İrem Derici ve Ece Seçkin gibi sevilen sanatçılar konser verecek, Dr. Ender Saraç, sardalya ve sağlık üzerine söyleşi gerçekleştirecek. Sardalya-ekmek ziyafetinin çekileceği hem doyurucu hem eğlenceli festivalde, büyükler için ödüllü balık avlama yarışmaları, çocuklar için renkli, eğlenceli aktiviteler olacak.

“Lezzetin eğlence ile buluştuğu festivale davetlisiniz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin'in en lezzetli ve yıldız yağmurunun yaşanacağı festivale tüm Mersinlileri davet etti. İlki gibi bu yılki festivali de büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Gültak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla düzenlenecek Karaduvar Balık Festivali'ni geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

“Kimseye randevu vermeyin, Karaduvar sahiline gelin”

Mersinliler ve dışarıdan gelecek konukların, festivalde sardalya-ekmek lezzeti, müzik ve eğlence ile buluşacağını ifade eden Başkan Gültak, “Bu cumartesi ve pazar günü lütfen kimseye randevu vermeyin, Karaduvar sahiline gelin. Dolu dolu geçecek balık festivalimiz, 7'den 70'e tüm Mersinlileri bekliyoruz. Sevdikleri ile birlikte sardalya-ekmek lezzetini tatmak, eğlenceli aktivite ve konserlere katılmak, unutulmaz bir hafta sonu yaşamak isteyen herkesi Karaduvar'a bekliyoruz. Lezzetin eğlence ile buluşacağı balık festivalimize tüm Mersinliler davetlidir" diye konuştu.