Karaduvar Balık Festivali'ne 50 binden fazla kişi katıldı

'si gerçekleştirilen Karaduvar Balık Festivali, birbirinden renkli etkinlikler, Dr. Ender Saraç söyleşisi ve sanatçı Ece Seçkin'in kapanış konseri ile sona erdi. 2 gün süren festivale 50 binden fazla ziyaretçi geldi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen Karaduvar Balık Festivali kentte büyük yankı uyandırdı. Festivalde 5 tondan fazla sardalya tüketilirken, ziyaretçilere binlerce balık ekmek ve şalgam ikram edildi. 2 günde 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiği festival alanı renkli görüntülere sahne oldu.

On binlerce kişinin adeta akın ettiği, çocuk aktivite alanları, gösteriler ve ödüllü yarışmaların olduğu 2. Karaduvar Balık Festivali ile muhteşem bir etkinliğe imza atıldı. Festivalin ilk gününde İrem Derici sahne alırken, ikinci gününde ise Dr. Ender Saraç söyleşisi ve Ece Seçkin konseri gerçekleşti.

Başkan Gültak, Ece Seçkin'e tablo hediye etti

Festivalin kapanış konserinde sahne alan ve yaklaşık 2 saat sahnede kalarak Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşatan Ece Seçkin, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Dansçıları ile kusursuz bir performans sergileyen Seçkin, izleyenlerden tam not aldı. Ayrıca yakın zamanda dünya evine giren sanatçıya Başkan Mustafa Gültak tarafından, Akdeniz Belediyesi Kültür Sanat Evlerindeki kadın kursiyerlerin yapmış olduğu bir tablo da hediye edildi.

"Mersin'in böyle bir festivale ihtiyacı vardı"

Festival sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Mersin'in böyle bir festivale ihtiyacı vardı. Yoğun katılımla beraber Mersin, Akdeniz ve Karadavur'ın adını tüm Türkiye'ye duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Çevre il ve ilçelerden çok ciddi bir katılım oldu. Bu da bizim doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bununla birlikte esnafımıza, kadınlarımıza ve bölge halkına da iş yapabilmeleri adına katkı sunmuş olduk. Bu da bizi ayrıca memnun ediyor" dedi.

"Akdeniz artık değişiyor"

Önümüzdeki yıl üzerine katarak daha coşkulu bir festival organize edeceklerini kaydeden Gültak, "Göreve geldiğimizden bu yana ilçemizin kötü talihini kırmak adına elimizden gelenin fazlasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Akdeniz artık değişiyor. Bu değişimle beraber artık bölge halkımız ve kentimiz daha da mutlu. Bunu çok net görebiliyoruz. Önümüzdeki süreçte de çok başarılı festival ve projelere imza atacağız" diye konuştu.