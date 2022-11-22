Karaduvar Futbol Sahası'nda sona yaklaşıldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz'in farklı mahallelerine yaklaşık 50 milyon TL tutarında spor yatırımları kazandıran, amatör spor kulüplerine her yıl maddi destek sunan ve geleceğin sporcularını yetiştiren Akdeniz Belediyesinin, Karaduvar Mahallesi'ne kazandırdığı yeni futbol sahasının inşasında sona yaklaşıldı.

Spora yönelik atılımlarla bir süre önce Seyfi Ali Türkoğlu, Karacailyas, Kazanlı ve Çay mahallerinde bulunan spor tesislerini baştan sona yenileyip FİFA standartlarına yükselten, ilçenin farklı mahallelerine de onlarca futbol ve basketbol sahası kazandıran Akdeniz Belediyesi, bu kez Karaduvar Mahallesi'ne yeni, modern ve standartlara uygun bir futbol sahası kazandırıyor.

Karaduvar Mahallesi'nde, sporcular ve sporseverlerin yoğun talebi üzerine, uzun yıllar önce yapılan ancak saha özelliğini kaybeden zemin üzerine sıfırdan yapılan ve zemini sentetik çim ile kaplanan futbol sahasının etrafına tribünler yerleştirilirken, sahanın etrafına da tel örgüler çekildi. Futbolcuların ve sporseverlerin hizmete açılmasını sabırsızlıkla beklediği spor tesisini en kısa sürede bitirmeye çalışan belediye ekipleri, tesisin soyunma odalarını inşa etmeye başladı.

Geçen ay içinde, Karaduvar Mahallesi'ni ziyareti sırasında yeni sahanın yapılacağı alanı da gezen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Mahallemizde çok eski yıllarda yapılmış bir saha vardı. Tabi bu saha, ne Karaduvarlı gençlerimize ne de spor kulübüne yakışmıyor. Spor Toto Teşkilatı'ndan aldığımız hibe sayesinde Karaduvar Mahallemize sentetik zemine sahip, soyunma odası ve tribünleri olan çok güzel bir halı saha kazandırmış olacağız. Birkaç ay sonrasında bu değişimi hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.