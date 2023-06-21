Karaduvar sahili temizlendi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, her gün yüzlerce insanın piknik yapmak, sıcak havada denize girip yüzmek veya balık avlamak için uğradığı Karaduvar sahilinde iş makineleri desteğiyle temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, halkın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını korumak ve sürdürmek amacıyla hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Nesli tüm dünyada koruma altında olan deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı Mahallesi sahilini birkaç gün önce temizleyen belediye ekipleri, bu kez ilçeye bağlı, balıkçılık ve tarımsal üretimle bilinen Karaduvar Mahallesi'nin yüzlerce metre uzunluğundaki sahilini her türlü çöp ve tarımsal atıklardan temizledi.

İlk olarak sahili gezerek kontrol eden ekipler, ardından kepçeler yardımıyla sahil boyunca topladıkları tonlarca çöp ve dalgalar sonucu denizden gelen çeşitli atıkları kamyonlara yükleyip bölgeden çıkardı.

Ekiplerin çalışmasına tanık olan mahalle sakinleri ile balık avlamak veya yüzmek amacıyla sahile gelen vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirip teşekkür etti.