Karaduvar sahili yenileniyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, geleneksel balık festivali sayesinde adını tüm Mersin ve Türkiye'nin bildiği Karaduvar Mahallesi sahilinde başlattığı yenileme çalışmasının ikinci etabı sürüyor. Çalışmalar bittiğinde Karaduvar sakinleri, denizin hemen kenarında piknik yapabilecekleri, çocuklarının oyun oynayabileceği, içinde yürüyüş ve bisiklet yolu olacak yeni bir yeşil alan kazanacak.

Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan çalışmalarda, özellikle lodosla birlikte denizden gelen büyük dalgaların sahil bandına yapılan park ile vatandaşların ev ve araçlarına zarar vermemesi için sahil boyunca büyük kayalar yerleştirilmişti. Çalışmalarını sürdüren ekipler, yenileme çalışmaları çerçevesinde Karaduvar sahil yanında yapılacak park ve yeşil alanda spor aletlerinin yerleştirilmesi için beton döküm çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları sevinç ve memnuniyetle takip eden Karaduvar Mahallesi sakinleri, yıllardır görmedikleri hizmet ve ilgiden dolayı Başkan Gültak ve çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, geçen haftalarda bölgeyi ziyaretinde, mahalleye kazandırılan yeni futbol sahası ile birlikte sahil boyunda devam eden 2'nci etap tadilat çalışmalarını yerinde inceleyip birim müdürlerinden bilgi almıştı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Gültak, “Balık Festivali ile ünlenen Karaduvar sahiline 2'nci etap park ve yeşil alan çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede, Milli Emlak'tan kiraladığımız 17 dönüm arazi var. Bu alan daha önceleri bakımsız, ailelerimizin gezemeyeceği bir alandı. Alana duvarlar örerek sahilin denizle ve kayalarla olan bağlantısını güvenli hale getirdik. Bu alanı içerisinde oyun grupları ve ailelerin oturup çaylarını içerek sohbet edebilecekleri bir parka çevireceğiz. Yürüyüş ve bisiklet yolları olacak” dedi.