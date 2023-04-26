Karaduvar sahili yenileniyor

Mersin Akdeniz Belediyesinin, Karaduvar Mahallesi'nde denizin hemen kenarında vatandaşlara kazandırdığı meydan, yürüyüş ve bisiklet yoluyla bittiğinde 18 dönümlük alana sahip park ve yeşil alanda yenileme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Sahil boyuna yapılan parkta ekipler, son olarak çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin montajını gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesinin son olarak 3'üncüsünü organize ettiği “Geleneksel Balık Festivali” sayesinde adını tüm Türkiye'nin bildiği Karaduvar Mahallesi sahilinde başlattığı 2'nci etap yenileme çalışması sürüyor. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hummalı bir şekilde çalışma yaptığı, yaklaşık 18 dönüm alan üzerinde alana sahip bölgede, bin metrekare genişliğinde bir meydan, 4 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu ile vatandaşlar için sahile giriş yeri yapıldı. Çalışmalar bittiğinde Karaduvar sakinlerinin, toplamda 21 dönümü aşan bir yeşil alana sahip olacağı kaydedildi. Deniz kenarında piknik yapmak isteyen mahalle sakinleri ve diğer mahallelerden gelen vatandaşlar için de sahile kamelya ve banklar konuldu. Ekiplerin aralıksız süren çalışmaları çerçevesinde park alanına son olarak birçok oyun grubu ile spor aletleri yerleştirilip montajı yapıldı. Oyun gruplarını gören küçük çocuklar, gönüllerince eğlenirken, Karaduvar sakinleri, mahallenin çehresini değiştirecek hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve ekiplere teşekkür etti.

“Vatandaşlarımızın bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyoruz”

Çalışmaların aralıksız sürdüğü sahilde inceleme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, daha önce atıl vaziyette olan alanı Milli Emlak'tan kiralayıp Akdeniz'e yeniden kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bir tarafımız deniz, diğer tarafımız park ve yeşil alan. Başta Karaduvarlılar olmak üzere Akdenizli vatandaşlarımızın bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyoruz. Parkımızın, Adnan Menderes Bulvarı'na alternatif bir yer olacağına da inanıyorum. Tabi sadece Karaduvarlıların değil, tüm Mersinlilerin çocuklarıyla birlikte gelip dinlenebileceği, eğlenip denizin keyfini sürebilecekleri, balık avlayıp piknik yapabilecekleri bir yeşil alanı ilçemize ve vatandaşlarımıza kazandıracağız” diye konuştu.