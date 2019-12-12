Karaduvar sahilinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Kentin önemli balıkçı kasabalarından biri olan Karaduvar'da, sahildeki iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla harekete geçen ekipler hafta başından itibaren Karaduvar Mahallesi sahilinde hummalı bir çalışma yürüterek toprak tesviye çalışmalarına başladı. Yaklaşık 500 metre uzunluğunda olacak olan toprak serim çalışmaları tamamlandıktan sonra istinat duvarının üstüne vatandaşların oturabilmeleri için ahşap banklar yerleştirilecek. Bu çalışmaların ardından, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce de yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmaları başlatılacak. Daha sonra sahile gelen insanların, özellikle de engelli vatandaşların denizle rahat bir şekilde buluşmalarını sağlamak için rampalar yapılacak.

Çalışmaları beğeniyle karşılayan vatandaşlar, Başkan Gültak'tan sahilde yeşillendirme ve düzenleme yapılması için de talepte bulundu.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Gültak, kentin önemli balıkçı kasabalarından biri olan Karaduvar'da, özellikle de sahil kesiminde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Gültak, “Metrelerce uzunluktaki sahilde bulunan ve zamanla yıpranan istinat duvarı ile ilgili çalışmalarımız tamamlandı. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda hemen ekiplerimize talimat vererek burada toprak dolgu çalışmalarını başlattık. Gönül belediyeciliği ile çıktığımız bu yolda her kesime ayrım yapmadan eşit hizmet götürüyoruz. Karaduvar sahilimiz kentimiz için önemli bir yer. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra buraya gelen insanlar için Karaduvar sahili artık çok daha farklı ve ferah olacak. Özellikle engelli vatandaşlarımız denizle rahat rahat buluşsun diye belirli aralıklarla rampalar da yapıyoruz” dedi.