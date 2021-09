Karaduvar Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Derneği, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle 14'üncü Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali düzenledi.

Dans, halk oyunları ve şarkılarla renklenen festivale Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte katılarak coşkuya ortak oldu. Karaduvar Derneği 3-5 yaş dans grubunun sahnesi ile başlayan etkinlikte sırasıyla sanatçı Kadir Çat, Karaduvar Derneği 6-8 yaş halay grubu, Duvar Grubu, 10-16 yaş Karaduvar Ateşi ve Gripin sahne aldı. Türkiye'de doğudan batıya, kuzeyden güneye herkesin kardeş olduğu vurgusuyla konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Bu ülkeyi ayrıştırmak, bölmek, kamplaştırmak isteyenlere, mezhepçilere, meşrepçilere inat birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşayacağız. Yatağınızda rahat uyuyun. Sizler için çalışan abileriniz var. Sizler için çalışan büyükleriniz var. Ama siz gençlerden şunu istiyoruz: Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir'. İlimin peşinden gideceğiz. Okuyacağız, öğreneceğiz, eğitim alacağız” dedi.

Karaduvar Kültür Derneği'nin çok önemli işler yaptığını vurgulayan Seçer, “Bakın her biri birbirinden güzel çocuklarımız, her biri bizim kır çiçeklerimiz. Bizim değerlilerimiz, kıymetlilerimiz, evlatlarımız, yavrularımız. Kültürle, sanatla, bilimle, ilimle yoğruluyorlar. Bize böyle gençlik lazım. Sizleri seviyoruz. Sizleri sayıyoruz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. İnşallah her yıl bu zamanlar yine bu festivallerde beraber olacağız. Şunu tekrar ediyorum: Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye için hep beraber çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Karaduvar Mahalle Muhtarı Fikret Altan ise katkılarından dolayı Başkan Seçer'e ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, “Çok büyük emek verdiler. Bizimle beraber oldular. Sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.

Festivalde sahne alan Duvar Grubu, Büyükşehir Belediyesi'nin pandemide müzisyenlere sunduğu desteklerden dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etti. Grubun solisti Akkaş, “Pandemi sürecinde çok sıkıntılar yaşadık. Bize sahip çıkan, abilik yapan, babalık yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza kendi grubum ve tüm müzisyen arkadaşlarım, abilerim adına çok teşekkür ederim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Gripin sahne alarak şarkılar söyledi. Seçer, konserin sonunda Gripin gurubuna çiçek takdim etti.