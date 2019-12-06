Karaduvar ve Karacailyas sahilleri yenilenecek

Büyükşehirin idari kadrosu, yapılacak çalışmaları belirlemek için sahillerde inceleme yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz aylarında sahilleri canlandırma çalışmaları kapsamında, Karaduvar sahilinde dağınık halde bulunan büyük kayaları düzenli hale getirmiş, plaj kumunu da düzenlemişti. Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerin devamı için saha çalışmalarına başlarken, bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, teknik koordinatör, ilgili daire başkanları, meclis üyeleri, müdürler ve teknik personelle Karaduvar ve Karacailyas sahillerinde inceleme ve saha çalışması yaparak, bölgeyi görsel ve fiziki açıdan geliştirecek fikirleri değerlendirdi.

Muhtarlar ve vatandaşlarla yapılan görüşmeler doğrultusunda, alınan istek ve talepler ile Karaduvar ve Karacailyas sahilindeki ihtiyaçlar belirlendi. Küçük dokunuşlarla daha estetik bir görünüme kavuşturulacak bölgede, balık pazarı ve özellikle yaz aylarında yoğunlaşan restoranların bulunduğu sahil şeridinde saha çalışması yapılarak, birçok alanda daha güzel bir görünüme kavuşması için istişare gerçekleştirildi.

Karaduvar ve Karacailyas sahillerinin uzun yıllardan bu yana imar ve yetki tartışmalarından kaynaklı olarak atıl durumda bırakıldığına dikkat çeken muhtarlar ise yapılacak çalışmaların hem bölge sakinleri için hem de turistik anlamda önem taşıdığına dikkat çekti.