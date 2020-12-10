Karaduvar ve Şahutoğlu mahallelerinde üst yapı çalışması

Karaduvar ile Abdullah Şahutoğlu mahallelerini birbirine bağlayan DSİ köprüsü üzerinde ve bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, ihtiyaç duyulan yerlerde kaldırım onarım ve dolgu çalışması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin üstyapı çalışmaları Tarsus'tan Anamur'a kadar devam ediyor. Yürütülen sıcak asfalt çalışmalarının bir adresi de merkez Akdeniz ilçesi oldu. Karaduvar ile Abdullah Şahutoğlu mahallelerini birbirine bağlayan DSİ köprüsü üzerinde ve bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, bağlantı yolunda kaldırım olmayan kısma kaldırım ve bordür döşedi. Ekipler, doğu cephesinde ihtiyaç olan yerlere 20 adet büz boru yerleştirme ve dolgu faaliyetlerini de yerine getirdi.