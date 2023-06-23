Karakılçık buğdayından elde edilen un kadın kooperatiflerine hediye edildi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin toprakla buluşturduğu, geçmişi 10 bin yıla dayanan ata yadigarı Karakılçık buğdayının hasat edilerek bir bölümünün işlenmesinden elde edilen kilolarca un, iki kadın kooperatifine hediye edildi.

Akdeniz Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen törende, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün, birkaç ay önce Homurlu'da deneme amacıyla toprakla buluşturduğu karakılçık buğdayı tohumundan elde edilen çuvallar dolusu un, Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Yeşeren Hayatlar Kooperatifi üyesi kadınlara ücretsiz teslim edildi.

Programda konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Anadolu'nun gerçek buğdayı olan Karakılçık tohumunun, tamamen katkısız, saf ve GDO'suz olduğunu vurgulayarak, “Karakılçık buğday tohumumuz, içinde hiçbir kimyasalın veya ajanın olmadığı ata yadigârı bir buğday çeşidimiz. Ecdadımızdan bizlere kalan, geçmişi 10 bin yıla dayanan bu tohumu, işgal altında olan bir arazimizi önce işgalden kurtarıp sonra da toprakla buluşturmaktan, buğday başaklarını una dönüştürüp, hasatta söz verdiğimiz gibi kadın kooperatiflerimize teslim etmekten dolayı mutluyuz, gururluyuz” dedi.

“Bir kerelik iş değil, artık her yıl ekeceğiz”

Yaptıkları ilk deneme ekimiyle, Akdeniz ilçesinin sahillerinde de karakılçık buğdayını üretmenin mümkün olduğunu gösterdiklerini kaydeden Gültak, seneye ilçenin rakım olarak daha yüksek bölgelerde ata tohumunu toprakla buluşturup, daha yüksek oranda verim alacaklarını söyledi. Gültak; “Bu iş böyle bir kerelik bir iş değil. Artık her yıl ekeceğiz ve daha yüksek verim elde edeceğiz. Farklı köylerden üreticiler ve hatta eşim dahi buğdayımızın tohumundan talep etti. Ancak öncelikle tohumun üretimini arttırmayı hedefliyoruz. Öncelikle kadınlara verdiğimiz sözü gerçekleştirdik. Seneye, köylerde daha fazla verim alabileceğimiz arazileri ektiğimizde, hem kadınlara vereceğimiz un miktarı artacak hem de isteyen üreticilere ata tohumumuzdan vermiş olacağız. Gelecek yıl yapacağımız üretimle, kadınların belki de 1 yıllık un ihtiyacını gidereceğiz. Bu sayede kooperatiflerimiz büyük bir maliyet kaleminden de kurtulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

"Anadolu'nun tamamen katkısız buğdayı"

Başkan Gültak, ata yadigarı Karakılçık buğdayı tohumunun tamamen saf, katkısız ve GDO'suz olması nedeniyle çok sağlıklı bir buğday olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu; “Bu bir ön deneme idi, bitti. Seneye bunu daha da arttırarak, hem Akdenizli kadınlara hem Akdeniz hem de ülkemize bir fayda sağlamış olacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden beri kadınları önemsiyoruz. Çünkü Akdeniz'in kadınları unutulmuştu. Parkları, bahçeleri yoktu. Kurulmasına katkı sunduğumuz kadın kooperatiflerimiz büyüdü ve umduğumuzdan çok daha güzel yerlere ilerledi. Bu çok önemli bir başarıdır.”

“Kadınların talebi üzerine kültür sanat evlerimizin sayısını arttıracağız”

Akdenizli kadınların, kültür ve sanat evlerinde hem meslek öğrenip spor yaptığını, küçük çocuklarının da buralardaki kreşlerde eğitim aldıklarını anlattı. Gültak; “Akdenizli kadınlar, ayrıca kentimizin ve ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerine ve kamplara geziye gidiyorlar. Kadınlar ve gençlerimiz, hem iş hayatına girmiş oldular hem de sosyal-kültürel hayatları değişti. Örneğin 72 yaşındaki bir kadın, kültür sanat evimizde okuma yazma öğreniyor. Bir diğer çiftimiz de birlikte kursa gelerek, aynı sırada oturarak okuma-yazma öğreniyor. Hep söylediğim üzere, kadın mutlu ise aile mutlu olur. Aile mutlu ise toplum mutlu olur. Toplum da mutlu olursa devlet mutlu ve huzurlu olur. Bu anlamda kültür evlerimizin sayısını da arttırıyoruz. Zira 3-4 ay içinde Akdeniz'de 5-6 tane daha kültür sanat evi açılacak” diye konuştu.

İki kooperatife kilolarca karakılçık buğday unu hediye edildi

Akdeniz'i değiştirip dönüştüren yerinde kentsel dönüşüm projeleri, spor yatırımları ve tesisleri, kültür sanat evleri, yeni yapılan park ve yeşil alanlar, gençler ile çocuklara sunulan eğitim desteği ve daha birçok hizmet ve projeden bahseden Başkan Gültak, konuşmasının ardından Homurlu'da toprakla buluşturan atalık Karakılçık buğdayının işlenmesinden elde edilen çuvallar dolusu unu kadın kooperatiflerine hediye etti.