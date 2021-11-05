Karamanastır Şelalesi turizme kazandırılıyor

Mersin'in Bozyazı İlçe Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Karamanastır Şelalesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Kalkan, şelalenin turizme açılması için gerekli çalışmalar yapılacağını açıkladı.

Kaymakam Kalkan, beraberinde Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Dölek, siyasi parti temsilcileriyle birlikte Kızılca Mahallesi'nde bulunan Karamanastır Şelalesini gezerek, incelemelerde bulundu. Şelalenin güzelliğine hayran kaldığını, vatandaşların ve turizmin hizmetine açılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Kalkan, “Ben görmemiştim ve ilk defa geliyorum. Cidden çok güzel bir yer. Henüz keşfedilmemiş. Yürüyüş ile mesire alanları için müsait. Burası ile ilgili çalışmaları başlatmıştım. Doğa harikası bir yer olduğu anlatılıyordu. Ancak gelip görmem daha iyi oldu. Gerçekten burası yerli ve yabancı turizme kazandırılmalı. Hem Bozyazı, hem de Türkiye açısından büyük bir kazanç olacak. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılması ve projelendirilmesi için gerekli çalışmaları başlatacağım. Bu güzel doğa harikasına hayran kalmamak mümkün değil” dedi.

Bu geziyi burada yapılacak çalışmalar öncesinde ön inceleme için yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ise "Yapılan inceleme gezisi sonrasında şelalenin gezilip ve görülmeye değer bir yer olduğu yetkililer tarafından beyan edilmiş olup, bölgenin tam olarak turizme kazandırılması ve projelendirilebilmesi için diğer araştırma ve inceleme çalışmalarının tamamlanması için gerekli onay izinlerin alınması gerekmektedir. Söz konusu şelalenin ziyarete açılması halinde ilçemiz ve bölgemiz ekonomisine kayda değer bir katkıda bulunacaktır. Gerekli araştırma inceleme çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılmaya başlanacağını öğrenmiş bulunmaktayım. Temennimiz ilçemiz ve bölgemiz için hayırlı bir şekilde sonuçlanmasıdır” diye konuştu.