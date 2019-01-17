Karaya oturan gemi için acil satış kararı alındı

Mersin'de şiddetli fırtınadan dolayı sürüklenerek karaya oturan Lübnan bayraklı 'Wardeh' adlı ticari kargo gemisi kurtarılmayı beklerken, Liman Başkanlığı'nın batma tehlikesi nedeniyle ilgili kanun maddeleri gereği hacizli gemi için acil satış kararı aldığı öğrenildi.

Lübnan'daki alacaklısının açtığı dava nedeniyle haciz işlemi uygulanmasından dolayı bir yıldan fazla bir süredir Mersin Limanı açıklarında demirli iken, önceki gün saatteki hızı 90 kilometreye varan fırtınada sürüklenerek karaya oturan 'Wardeh' adlı kargo gemisiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

İçerisinde 400 ton fuel oil bulunuyor

Atatürk Parkı arkasındaki eski lunaparkın olduğu bölgede yaklaşık 300 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Mersin Liman Başkanlığı ekipleri bu sabah incelemelerde bulundu. İki botla bölgede keşif yapan ekipler, aynı zamanda içerisinde 400 ton fuel oil ile 20 ton hidrolik yağ bulunan gemiden denize sızıntı olup olmadığını kontrol ettiler. Yapılan kontrollerde soğuk nedeniyle jel kıvamında olan yakıtla ilgili herhangi bir sızıntının olmadığı belirlenirken, geminin çevresine güvenlik amacıyla bariyer serileceği belirtildi. Ayrıca ilerleyen süreçte dalgıç marifetiyle kuma oturarak sabitlenen geminin durumuna bakılacağı ve batma tehlikesinin olup olmadığının tespit edileceği öğrenildi. Bu arada geminin sağa doğru hafif yan yattığı da belirlendi.

Acil satış kararı alındı

Öte yandan, haciz işlemi uygulayan Lübnanlı firmanın bugüne kadar gemiyi götürmeye yönelik her hangi bir girişimde bulunmaması ve geminin batma tehlikesinden dolayı Mersin Liman Başkanlığı'nca ilgili kanun maddeleri gereği acil satış işlemi başlatıldığı öğrenildi. Satış işlemi tamamlanıncaya kadar her hangi bir kurtarma işleminin gerçekleştirilmeyeceği, bu süreç içerisinde geminin güvende tutulmasına yönelik çalışma yapılacağı bildirildi.

Diğer yandan haciz işleminden dolayı gemide görevli 2 personel, dün askeri helikopter ile gerçekleştirilen operasyonla kurtarılırken, geminin içinin farelerle dolu olduğu, bu nedenle yaşam koşullarına uygun olmadığı da öğrenildi. Geminin farelerden kurtarılması için acilen ilaçlanması gerektiği ifade edildi.