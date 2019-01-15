İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaya oturan gemide 400 ton fuel oil bulunuyor

Mersin’de fırtınada karaya oturan Lübnan bayraklı ’Wardeh’ adlı ticari gemide 400 ton fuel oil yakıt ile 20 ton hidrolik yağ bulunduğu öğrenildi.

Mersin'de fırtınada karaya oturan Lübnan bayraklı 'Wardeh' adlı ticari gemide 400 ton fuel oil yakıt ile 20 ton hidrolik yağ bulunduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Lübnan'daki alacaklısının açtığı dava nedeniyle haciz işlemi uygulanmasından dolayı yaklaşık 1 yıldır Mersin Limanı açıklarında demirli bulunan 'Wardeh' adlı kargo gemisi, akşam saatlerinde hızı saatte yaklaşık 90 kilometreye varan şiddetli fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı arkasındaki eski lunaparkın olduğu bölgede yaklaşık 500 metre mesafede karaya oturan gemide 400 ton fuel oil yakıt ile 20 ton hidrolik yağ bulunduğu öğrenildi. Gemideki yakıtın şu an için denize sızıp sızmadığının ise bilinmediği ifade edildi.


Uygulanan haciz işleminden dolayı gemide 2 yediemin personelinin bulunduğu, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Yetkililer, karaya oturarak sabitlenen gemideki şahısların uygun hava şartlarının oluşmasının ardından kurtarılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.


Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi de mesajla vatandaşları şiddetli fırtına dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Belediyeden gönderilen mesajda, fırtınanın hızının saatte 105 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere vatandaşların dikkatli olmaları, mümkün olabildiğince araçla trafiğe çıkmamaları ve refüjde bulunan ağaçlardan uzak durmaları istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.