Karaya oturan gemide 400 ton fuel oil bulunuyor

Mersin'de fırtınada karaya oturan Lübnan bayraklı 'Wardeh' adlı ticari gemide 400 ton fuel oil yakıt ile 20 ton hidrolik yağ bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Lübnan'daki alacaklısının açtığı dava nedeniyle haciz işlemi uygulanmasından dolayı yaklaşık 1 yıldır Mersin Limanı açıklarında demirli bulunan 'Wardeh' adlı kargo gemisi, akşam saatlerinde hızı saatte yaklaşık 90 kilometreye varan şiddetli fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı arkasındaki eski lunaparkın olduğu bölgede yaklaşık 500 metre mesafede karaya oturan gemide 400 ton fuel oil yakıt ile 20 ton hidrolik yağ bulunduğu öğrenildi. Gemideki yakıtın şu an için denize sızıp sızmadığının ise bilinmediği ifade edildi.

Uygulanan haciz işleminden dolayı gemide 2 yediemin personelinin bulunduğu, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Yetkililer, karaya oturarak sabitlenen gemideki şahısların uygun hava şartlarının oluşmasının ardından kurtarılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi de mesajla vatandaşları şiddetli fırtına dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Belediyeden gönderilen mesajda, fırtınanın hızının saatte 105 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere vatandaşların dikkatli olmaları, mümkün olabildiğince araçla trafiğe çıkmamaları ve refüjde bulunan ağaçlardan uzak durmaları istendi.