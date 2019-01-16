İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaya oturan gemide kurtarma operasyonu

Mersin Limanı açıklarında karaya oturan ’Wardeh’ isimli ticari gemideki 2 görevlinin kurtarılması için helikopterle çalışma başlatıldı.

Mersin Limanı açıklarında karaya oturan 'Wardeh' isimli ticari gemideki 2 görevlinin kurtarılması için helikopterle çalışma başlatıldı.


Bir süre önce Mersin Limanı'na hayvan getirdiği öğrenilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı içerisindeki eski lunapark arkasında 500 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Sahil Güvenlik ekipleri de önlem aldı.


Gemide haciz işlemlerinden dolayı bulunan 2 görevlinin kurtarılması için Skorsky tipi helikopterle çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.