Karbağ Zaferinin coşkusu Azerin konseriyle yaşandı

Toroslar Belediyesi, Azerbaycan'ın topraklarını Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferinin birinci yıl dönümünü Azerin konseriyle Mersin'de coşkuya dönüştürdü.

Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğe kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümünde Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrakları Anıttepe Parkı'nda göndere çekildi, şanlı bayraklar gururla dalgalandırıldı. Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarıyla başlayan tören, Türk kardeşliğinin ebedi ve sonsuz olduğunu bir kez daha gösterdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tören alanında Azerbaycanlı gençlerin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. Karabağ'ın dünü ve bugününü anlatan fotoğraf sergisi de katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

“Karabağ, Türk dünyasının zaferidir”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törene videokonferans ile bağlanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Toroslar'a, Türkiye'ye ve Azerbaycan'a selam gönderdi, Karabağ Zaferini kutladı. Programa ev sahipliği yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kuzeye baktığımda Toroslar'ı görürüm. Sizlere en kalbi duygularımla sesleniyorum. Selam olsun. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, bütün Türk dünyasının zaferidir. Bizler aynı soydan, aynı milletin evlatları olarak bu mücadeleyi hep birlikte vermekteyiz. Büyük bir umut, özgüven ve güçlü olarak geleceğe hazırlanmak en büyük temennimiz. Geçtiğimiz yaz ayında Toroslar'da Rauf Raif Denktaş Parkı'nda bizleri ağırladınız, törenlere katıldım. Bana çok yakınlık gösterdiniz. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor, tüm Toroslar halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.

Başkan Yılmaz da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür ederek, “Biz de Toroslar'ın zirvesine ne zaman çıksak gözümüz Kıbrıs'ta olur. Kıbrıs'ı görürsek mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

“Karabağ'ın işgalden kurtulması bir dönüm noktasıdır”

Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, "Karabağ'ın kurtuluşu yüz yıllık hasretin sona ermesi, Türkiye ve Azerbaycan'ın kucaklaşmasıdır. Büyük emekler, canlar, kanlar verildi. Allah'a çok şükür bugün gördük ki dilde, fikirde, işte bir ve beraber olursak dünyada karşımızda duracak hiçbir güç yok” diye konuştu. Başkan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü, “Azerbaycan'ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen yiğitlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dilerken, şu anda ruhları üzerimizde dolaşan tarihe mal olmuş tüm şehitlerimiz ve başta ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Gazi Osman Bey'den Gazi Ahmet Muhtar Paşaya kadar Türklerin ayak bastığı her yeri vatan yapan tüm gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu vesileyle güçlü Azerbaycan'ın temellerini atan umum milli lider Haydar Aliyev'i de burada rahmetle yad ediyorum. Karabağ'ı 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşmasını sağlayan Azerbaycan ordusunun neferlerini bu vesileyle kutluyor ve onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

“Üç devlet bir milletin bayraklarını dalgalandırmak için Toroslardayız”

“Karabağ yarasının kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak ve üç devlet bir milletin bayraklarını dalgalandırmak için Toroslardayız” diyen Başkan Yılmaz; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinede yara eyleyerek Türk dünyasının kutup yıldızını birlikte parlattık. Karabağ'daki Türk mirasının korunması ve ihyası için tüm imkânlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz Türk dünyası için hem önemli hem de zaruri olduğu kadar Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Yıllardır maruz kaldıkları haksızlıklar ve ambargoların kaldırılması için Kıbrıs Türklerine gereken yardımı sağlamamız, Karabağ gibi Türk dünyasının idealidir" dedi.

Bayrakların göndere çekilmesi töreninin ardından Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Anıttepe Parkı'nda sevenleriyle buluştu. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin pekiştiği geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye ekipleri, konsere gelen vatandaşlara Türkiye, Azerbaycan ve KKTC bayrakları hediye etti. Konserde, “Çırpınırdı Karadeniz” ve “Ölürüm Türkiyem” gibi birçok sevilen eserleri seslendiren Azerin'e Türk ve Azerbaycanlı vatandaşlar hep birlikte eşlik etti. Konser sırasında duygu ve düşüncelerini sevenleriyle paylaşan Azerin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a böyle anlamlı bir günde kendilerini ağırladığı için teşekkür etti.

Konserin ardından Başkan Yılmaz, sanatçı Azerin'e plaket ve çiçek takdim ederek, geceye sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.