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Karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Mersin’de bir yayla yolunda kardan dolayı araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'de bir yayla yolunda kardan dolayı araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.


Erdemli ilçesine bağlı bin 800 rakımlı Hacıalanı Yaylası'nda yola çıkan ve araçları kara saplanan 8 kişinin yardımına Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti.


Delali mevkisinde kardan dolayı ilerleyemeyen 4 araçta bulunan toplam 8 kişinin karda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri vatandaşları kurtardı.


Vatandaşlardan Selçuk Gündoğdu, kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığını belirterek, "Yola çıktıktan sonra kar yağışı hızlandı. Toplam 4 araç kara saplandı. Kendi çabamızla bulunduğumuz yerden çıkamayınca belediyeyi arayarak kurtarmalarını istedik ve gelerek bizi kurtardılar" dedi.


Batuhan Çetin ise akşamdan sonra aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını anlatarak, "Eğer ekipler gelmese donacaktık. Belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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